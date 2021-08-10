لطيفة تطرح أغنية «الأستاذ»

مراد اليوسف (دبي)

كشفت الفنانة لطيفة التونسية لـ«الاتحاد» عن أنها قررت طرح عملها المنفرد الجديد «الأستاذ»، خلال اليومين القادمين عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.. بعد أن كانت قد قررت طرحها للجمهور العربي خلال أيام شهر يوليو الماضي.وأوضحت أنها سعيدة بالتعاون لأول مرة مع الثنائي الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، موضحة إلى جانب هذا العمل «الأستاذ» سيجمعها معهما عدة أعمال أخرى، تحمل لوناً جديداً، من خلال الكلمات واللحن والتوزيع أيضاً، بطريقة تقدمها للمرة الأولى في مشوارها الغنائي، وصفتها بنقلة نوعية.

وكشفت عن أنها ستقوم بتصوير الأغنية في مصر مع المخرج اللبناني فادي حداد، حيث انتهت من تجهيز الفكرة والسيناريو الذي سيتم تصوير العمل به.

وتقول لطيفة في مقدمة كلمات الأغنية

حبيبي مهنيني مدلعيني

من نظرة عين بيوقعني

في حنانه تملي مطمعني يا سلام يا سلام

راجل.. لأ سيد الرجاله

بيغير ومعيشني في حاله

ولطبعه الحالي انا مياله مفيهاش دي كلام

الأستاذ.. عيونه لذاذ

في الانجاز.. خد قلبي معاه

وقررت لطيفة طرح الكليب بعد الانتهاء مباشرة من تصويرة والمونتاج، لأنه يناسب أيام الصيف.