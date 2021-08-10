مقتل شاب دفاعاً عن والده يثير الجدل في مصر

شعبان بلال (القاهرة)

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، حادث مأساوي بمقتل شاب عشريني في حي عين شمس بالقاهرة، دفاعاً عن والده.

وتقدم والد الشاب المتوفى ببلاغ إلى الشرطة المصرية، مؤكداً تعرضه ونجله للاعتداء من عدد من المقاولين، تسبب في مقتل ابنه مروان محمد البالغ 19 عاماً.

وقال والد المجني عليه في البلاغ إنه توجه لتسلم وحدة سكنية تعاقد عليها، وبعد اكتمال البناء طالبهم بتسليمه الوحدة لكنهم رفضوا، وتهجموا عليه وعلى نجله بالشوم والأسلحة البيضاء.

وأكدت السلطات المحلية في مصر تكثيف جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب وتفاصيل حادث قتل الشاب، وتفريغ الكاميرات التي رصدت التفاصيل، لبيان مدى صحة كلام والد الضحية من عدمه، وجرى تحرير محضر.

وأخطرت النيابة المصرية التي انتقلت إلى مسرح الجريمة، وقررت تشريح الجثة، وطلبت تحريات المباحث بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.