الأكثر بحثاً.. مواصفات وسعر هاتف Vivo Y53s الجديد

شعبان بلال (القاهرة)



تصدر هاتف Vivo Y53s قائمة الأكثر بحثاً على محرك البحث العالمي «جوجل»، وذلك بعد أن طرحته شركة فيفو الصينية.

وحسب تقرير نشره موقع «Newsbytesapp» المتخصص في التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، يتميز هاتف فيفو الجديد بالعديد من المواصفات الفائقة والتي منها سعة بطاريته الكبيرة وسعره المميز.

وذكر التقرير أن هاتف «Vivo Y53s» الجديد بشاشة من نوع IPS LCD، ويبلغ قياسها 6.5 بوصة، وبجودة عرض FHD+، وبدقة 1080X2408 بيكسل، بالإضافة إلى حواف سفلية بارزة وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الهاتف.

ويتميز الهاتف أيضاً بتوافر كاميرا ثلاثية خلفية، أولها بدقة 64 ميجابيكسل، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفى والتى تأتى بدقة 16 ميجابيكسل.



وسعر هاتف فيفو الجديد يبلغ 262 دولار، ومزود ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجا بايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 ميللى أمبير في الساعة.