هذه أول وزارة ستطبق فصل موظفي الإخوان في مصر



أحمد عاطف (القاهرة)

بدأت مصر تُدخل قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والمعروف إعلامياً بقانون فصل الإخوان حيز التنفيذ بعدما وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليه.

ووسط تساؤل الجميع حول أول الوزارات أو الجهات الحكومية التي سيُنفذ فيها القانون، يبدو أن وزارة النقل ستكون فى المقدمة، لا سيما بعدما طالب وزير النقل المصري كامل الوزير خلال جلسة عامة لمجلس النواب في وقت سابق بضرورة تشريع قانون يقضي بمحاسبة المنتمين لتنظيم الإخوان من موظفي الدولة.

وقال الوزير حينها إن وزارة النقل بها نحو 162 موظفاً ينتمون إلى تنظيم الإخوان الإرهابي ويعملون في قطاع السكك الحديدية مؤكداً على أهمية تعديل قانون الخدمة المدنية لفصل بعض الفئات ممن يهددون العمل بالمرفق ويمثلون خطراً على سلامة المصريين.

ونصت المادة 3 من القرار، على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1 من هذا القانون تختص محكمة القضاء الإداري من دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعناً في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.

ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، وذلك للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

ومع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة وهي الوزارات، والمصالح الحكومية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة، الأجهزة التي لها موازنات خاصة، والعاملون الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملون بشركات القطاع العام، والعاملون بشركات قطاع الأعمال العام، والجهات المخاطبة بأحكام قانون الخدمة المدنية.