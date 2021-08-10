دنيا وإيمي سمير غانم يتصدران الأكثر بحثاً لهذا السبب

شعبان بلال (القاهرة)



تصدرت الفنانتان المصريتان دنيا وإيمي سمير غانم، اليوم الثلاثاء، الأكثر بحثا على محرك البحث العالمي "جوجل"، وذلك على خلفية وفاة والدتهما الفنانة دلال عبد العزيز قبل أيام بعد صراع طويل مع فيروس كورونا المستجد.



وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع منشور الفنانة دنيا سمير غانم الذي كتبته اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، وعبرت فيه عن حزنها لفقدان والدتها دلال عبد العزيز.



ووجه نجوم الفن رسائل تعزية إلى دنيا وإيمي سمير غانم خلال الأيام الماضية، وتفاعل آخرون مع منشور الفنانة دنيا سمير غانم، وعلى رأسهم أحمد زاهر ودرة ونجلاء بدر وأحمد السعدني وفريال يوسف وليلى زاهر، وغيرهم.



وطالب الإعلامي المصري رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، بالدعاء لدنيا وإيمي سمير غانم في ظل الظروف الصعبة التي يمران بها بعد وفاة والديهما دلال عبد العزيز وسمير غانم.



وكانت دنيا قد قالت عبر إنستغرام: "ماعنديش حاجة أقولها غير إنى فعلا بقيت يتيمة من غيرك يا أمى، أنتِ علمتينى الرضا وأنا راضية، وعلمتينى أقول على كل حاجة الحمد لله"، مضيفة: "آخر كلمة سمعتها منك قبل ما تمشى في عز عذابك وتعبك كانت الحمد لله".