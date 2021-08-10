فوائد مذهلة لسمك السلمون.. تعرف عليها

فوائد صحية غير متوقعة لتناول أسماك السالمون لصحتك فيعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة المحملة بالعناصر الغذائية فحسب، بل إنها قد تقلل أيضًا من بعض عوامل الخطر للعديد من الأمراض المختلفة.

فيما يلي فوائد صحية مذهلة لتناول سمك السلمون وفقا لموقع هيلث لاين:

1. غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية

السلمون هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب ، وتخفض ضغط الدم ، وتقلل من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض.

2. مصدر غني بالبروتين

سمك السلمون غني بالبروتين مثل دهون أوميجا 3 ، يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا آخر يجب أن تحصل عليه من نظامك الغذائي.

يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في الجسم ، بما في ذلك مساعدة جسمك على الشفاء بعد الإصابة ، وحماية صحة العظام .



3. غني بفيتامينات B

سمك السلمون مصدر ممتاز لفيتامينات B اللازمة لإنتاج الطاقة ، والسيطرة على الالتهابات ، وحماية صحة القلب والدماغ.

4. مصدر جيد للبوتاسيوم

السلمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ويساعدج تناول مكملات البوتاسيوم فى محاربة ارتفاع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يستهلكون كميات كبيرة من الصوديوم

5. محمل بالسيلينيوم

أظهرت الدراسات أن السيلينيوم يساعد في حماية صحة العظام ، ويقلل من الأجسام المضادة للغدة الدرقية لدى الأشخاص المصابين بمرض الغدة الدرقية المناعي الذاتي ، وقد يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

6. محاربة الوزن الزائد

قد يساعدك تناول سمك السلمون على التحكم في وزنك عن طريق تقليل الشهية وزيادة التمثيل الغذائي وزيادة حساسية الأنسولين وتقليل دهون البطن.

7. محاربة الالتهاب

يمكن أن يساعد سمك السلمون والأسماك الدهنية الأخرى في تقليل الالتهاب ، مما قد يقلل من عوامل الخطر للعديد من الأمراض ويحسن الأعراض لدى الأشخاص المصابين بحالات التهابية.