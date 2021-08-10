مصر.. أغرب حادث لثعبان يقتل أسرة كاملة داخل سيارة

أحمد عاطف (القاهرة)

فوجئت أسرة مصرية مكونة من 4 أشخاص بعدما استقلوا سيارة أجرة بثعبان يخرج من صندوق خلف السائق ويهجم عليهم ويقتلهم واحداً تلو الآخر، ثم قتل السائق نفسه، في واقعة غريبة بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر).

وتعود القصة بحسب تحريات الأمن المصري إلى استقلال أسرة لسيارة أجرة، كان شريك السائق في ملكية السيارة قد أوصاه بأن يرسل إليه "ثعباناً"، وأثناء الرحلة تلقى السائق اتصالاً هاتفياً وتبين أنه شريكه في السيارة وذلك للاطمئنان على "الثعبان" الذي طلبه منه فيخبره بأن الثعبان بخير ومتواجد داخل كرتونة في صندوق السيارة، وأنه في الطريق إليه بمجرد الوصول من السفر.

وقتل الثعبان الأسرة بأكملها ثم زحف للسائق وهاجمه فاصطدمت السيارة بحاجز خرساني وسيارة أخرى مما أدى إلى وفاة 5 أشخاص من بينهم السائق، بينما تمكن الأهالي من قتل الثعبان في النهاية.