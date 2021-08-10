قصة الرقم 34 الذي أطلقه عمرو دياب على خط الأزياء الخاص به

أحمد عاطف (القاهرة)

أطلق الفنان المصري عمرو دياب خط أزياء خاصاً به يحمل اسم «34»، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستغرام» صوراً من حفل بالساحل الشمالي، معلناً من خلال الصور عن أول منتجات خط الأزياء الخاص به.

وكتب عمرو دياب على «إنستغرام»: «خط أزياء 34 الخاص بي سيكون متاحاً في جميع أنحاء العالم قريباً.. ترقبوا»، فيما غير عمرو دياب صورة صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك» لصورة تحمل رقم «34» وهو الاسم الذي أطلقه على خط الأزياء الخاص به. لم تكن تلك المرة الأولى التي أعلن عمرو دياب الرقم 34 لمنتج تابع له، فقد طرح مسبقاً ضمن كليب أغنية «وأنا معاك» في فبراير، عطر «Amr Diab Eau de Parfum 34» واتضح فيما بعد أن الرقم 34 يشير إلى عام ميلاد والدته التي توفيت.

وكان دياب قد أوضح في بيان رسمي له: «الجيل الجديد هو أول اهتماماتي، لقد حرصنا مع فريق العمل على تقديم منتجات تليق بجيل الشباب وتضاهي المنتجات العالمية وبأسعار أقل بكثير، أشعر بالفخر أن جزءاً كبيراً من هذه المنتجات يتم تصنيعها في مصر بمواصفات عالمية».



