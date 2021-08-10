قصة أول روبوت آلي لإجراء العمليات الجراحية

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

شهد مستشفى جامعة عين شمس المصرية، اليوم الثلاثاء، اختبار أول روبوت «ممرضة آلية» من تنفيذ فريق بحثي من كلية الحاسبات والمعلومات، ويحمل اسم «شمس».

وأكد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعية عين شمس، أن الجامعة تبنت مشروع الطلاب وسخرت له كل الإمكانات حتى يخرج بالشكل الأمثل ويمكن تعميمه على نطاق واسع، كما تم التوجيه بالتواصل بين فريق كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الطب وكلية التمريض حتى يتم تقديم مشروع متكامل يفي بالأغراض التي خصص لها.

وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التي فرضتها الجائحة وضرورة إتباع إجراءات الوقاية والتي تعد قدر المستطاع، لذا حرص طلاب كلية الحاسبات والمعلومات على تنفيذ مشروع يخدم المريض ويصب في مصلحة القطاع الصحي بالدرجة الأولى.

وأشارت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، إلى أن الروبوت «شمس» يتحدث العربية ويستطيع التعرف على الوجوه سواء مرضى أو أطباء، كما يمكنه التعامل مع احتياجات المريض، ويقوم بإدخال بيانات الحالة الصحية لكل مريض، كما يستطيع حفظ الأماكن داخل المستشفى لسهولة التحرك وفقاً للوجهة المرادة. كذلك يمكنه أخذ العينات اللازمة للتحليل وتوصيلها للمعمل وإحضار الدواء من الصيدلية وإعطاؤه للمريض. كما يمكنه تنفيذ التواصل بين المريض والطبيب المعالج عن طريقة خاصية الفيديو كول، كما يقوم بعمليات التعقيم.



