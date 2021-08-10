تامر حسني في قائمة الأكثر تداولاً بسبب أبناءه

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

تواجد الفنان تامر حسني ضمن قائمة الأكثر تداولا على موقع التغريدات تويتر، وذلك بعدما انتشرت صور أبنائه لأول مرة.

ونشرت الفنانة المغربية بسمة بوسيل زوجة تامر حسني مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابها الخاص بإنستجرام أثناء قضاء العائلة إجازة الصيف في الساحل الشمالي المصري.

وظهر الأبناء الثلاثة آدم، تاليا وأمايا في الصور ومقاطع الفيديو برفقة والدتهم وهي تؤدي بعض التمارين الرياضية على الشاطئ، وهو ما جعل الكثير من متابعيها يتفاعلون مع صور الأبناء الذين يظهرون نادرًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحرص تامر حسني وزوجته الفنانة المغربية على خصوصية أبنائهم الثلاثة، ويقللون قدر الإمكان من ظهورهم على المنصات الاجتماعية لضمان حياة هادئة لهم بعيدًا عن الشهرة وتبعاتها.

ودعا متابعيها ومحبي الفنان تامر حسني للعائلة بدوام الحب والاستقرار بينهم وكانت أغلب التعليقات تحمل نفس الدعاء: "ربنا يحميكم ويحفظكم من كل شكر".

وكان الفنان تامر حسني قد أصدر آخر أغنياته منذ عشرة أيام على موقع يوتيوب بعنوان صعبة من كلمات وألحان المؤلف المصري عزيز الشافعي، والتي لاقت العديد من المشاهدات والاعجابات من جمهور الفنان المصري.

كما تداول الجمهور مقطع فيديو لتامر حسني وهو برفقة زوجته المغربية أثناء حفله الأخير بالساحل الشمالي وهو يغني أغنيته خليك فولاذي، والتي كان يتحدث خلالها إلى بسمة بوسيل وهو ما يحبه الجمهور في علاقتهما القوية ببعضهما البعض.