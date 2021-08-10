أول تعليق من دنيا سمير غانم بعد وفاة والدتها

شعبان بلال (القاهرة)

علقت الفنانة دنيا سمير غانم لأول مرة على رحيل والدتها الفنانة المصرية دلال عبد العزيز، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع إنستجرام، حيث وصفت وفاة والدتها بالمعنى الحقيقي لليتم. وقالت دنيا إنها لا تخطط لكتابة شيء ولكنه مجرد حديث من القلب مع والدتها ومتابعيها الذين أمطروا والدتها ووالدها بسيل من الدعاء أثناء الأزمة الصحية الأخيرة، وبعد رحيلهما أيضًا، حيث دعا الجمهور بالرحمة والغفران لدلال عبد العزيز وشاركوا المواقف الإنسانية والخيرية المعروفة عن الراحلة. ووجهت الفنانة الشابة رسالة إلى والدتها الراحلة وكتبت: «لقد علمتني الرضا وأنا راضية، وعلمتني أن أقول الحمد لله على كل شيء، حتى أنك رحلتي وأنتي تقولين الحمد لله رغم المرض والألم في اللحظات الأخيرة». وأضافت أنها تحاول التماسك لأنها تعلم أن والدتها في أفضل مكان عند الرحمن الرحيم، وأنها ستلتقي بوالدها بعد أن أنهيا رسالتهما في الحياة الدنيا، وسبقوها إلى الحياة الأخرى، وأنهت حديثها بالدعاء لهما بالسعادة والرحمة. وكان الفنان سمير غانم قد رحل عن عالمنا في 20 مايو من العام الجاري، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد والذي أثر على الكلى وأدى إلى وفاته، ولحقت به زوجته الفنانة دلال عبد العزيز التي فارقت الحياة بسبب ضيق التنفس الذي سببه لها الفيروس القاتل.