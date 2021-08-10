السعودية تعلن اليوم الثلاثاء غرة شهر المحرم

أعلنت المحكمة العليا السعودية أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر المحرّم لعام 1443ه، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). جاء ذلك في بيان أصدرته المحكمة العليا فيما يلي نصه: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد: فقد اطلعت دائرة الأهلة في المحكمة العليا على ما وردها من المحاكم عن ترائي هلال شهر المحرّم لهذا العام 1443ه مساء يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442ه، حسب تقويم أم القرى الموافق 8 أغسطس 2021 م، وبعد الاطلاع أصدرت القرار رقم (148/ ه) وتاريخ 1/ 1/ 1443ه المتضمن عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرّم مساء اليوم المذكور، وعليه فقد قررت دائرة الأهلة في المحكمة العليا أن يوم 1443/1/1ه حسب تقوم أم القرى-الموافق 2021/8/9م، هو المكمِّل لشهر ذي الحجة لعام 1442ه ثلاثين يوماً، وأن يوم الثلاثاء 1443/1/2ه - حسب تقويم أم القرى - الموافق 2021/8/10 م هو غرة شهر المحرّم لعام 1443ه. وتسأل المحكمة العليا الله العلي القدير أن يوفق المسلمين للعمل بما يرضيه، وأن يجمع شملهم ويوحّد كلمتهم، وأن يتولاهم بحفظه ورعايته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.