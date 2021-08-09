هذا هو مركز بيل غيتس الجديد في قائمة أثرياء العالم

تراجع ترتيب بيل غيتس مؤسس إميراطورية البرمجيات الأميركية "مايكروسوفت كورب" على قائمة مجلة "فوربس" لأثرياء العالم إلى المركز الخامس بعد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي ومؤسس فيسبوك.

أدى طلاق بيل غيتس وميليندا فرنش غيتس إلى تقسيم ثروة مؤسس "مايكروسوفت" بينهما وبالتالي تراجع ترتيبه على قائمة الأثرياء.

يذكر أن غيتس احتل المركز الأول في القائمة منذ 1987 ولم يتراجع عن المركز الثالث حتى العام الحالي.

كانت شركة "كاسكاد إنفستمنت"، التي تدير ثروة غيتس، قد نقلت أسهما بقيمة 2,4 مليار دولار أميركي من أسهمها إلى ميليندا يوم الخميس الماضي، لتصل ثروتها إلى 5,6 مليار دولار.

كان بيل قد منحها 3,2 مليار دولار في مايو الماضي بعد إعلان انفصالهما.

وتبلغ ثروة غيتس حاليا 129,6 مليار دولار في حين يحتل زوكربيرج المركز الرابع بثروة قدرها 132 مليار دولار.