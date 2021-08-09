غينيا تكتشف أول إصابة بحمى نزفية نادرة

سجلت غينيا أول حالة إصابة بحمى نزفية، شبيهة بفيروس إيبولا، حسبما أفادت الحكومة ومنظمة الصحة العالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن سوري كيرا، المتحدث باسم الوكالة الوطنية للأمن الصحي في غينيا قوله عبر الهاتف إن نتائج الاختبارات جاءت إيجابية بحمى «ماربورج، وهي مرض نادر بعد إرسال عينات إلى معهد«باستير» بالسنغال المجاورة.

وأخذت العينات من الحالة المشتبه بها يوم 5 أغسطس في منطقة«جيوكيدو» جنوب غينيا.وأفادت السلطات بأنه تم عزل المريض وتتم بشكل يومي مراقبة 155 شخصا اختلط بهم.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسجيل المرض في غرب أفريقيا بعد تفشيه في وقت سابق في ألمانيا وصربيا وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وكينيا وجنوب أفريقيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إنه يتم حاليا تنفيذ استجابة في حالة الطوارئ، تشمل مراقبة عبر الحدود.

وقال المدير الإقليمي لأفريقيا في بيان«نحن نعمل مع السلطات الصحية لتنفيذ استجابة سريعة تبني على الخبرة السابقة لدى غينيا في التعامل مع إيبولا الذي ينتقل بنفس الطريقة».