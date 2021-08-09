عبد الله أبو ضيف (القاهرة)
استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستغاثة إنسانية من طفلة تعاني من مرض نادر يتطلب علاجه تكاليف مادية تعجز عنها أسرتها.
وتعاني الطفلة مريم، التي يبلغ عمرها 6 سنوات، من عدم نمو الشعر. وتتعرض، بسبب ذلك، للتنمر من أصدقائها وأطفال الجيران.
وقال أحمد كيلاني، والد الطفلة إن شعرها لم ينم منذ ولادتها، ما دفع أسرتها إلى عرضها على الأطباء، لكن ثمن العلاج كان فوق إمكانيات الأسرة.
وتابع أن أكثر المواقف التي أثرت فيه هو تنمر الأطفال عليها أثناء اللعب معهم، وكانوا ينادوها ب «يا قرعة»، مضيفا «أرجو مساعدة ابنتي والوقوف معنا».
وبعد أن استجاب الرئيس السيسي لطلب الاستغاثة، قال كيلاني «نشكر الرئيس السيسي على الاستجابة لعلاج طفلتي»، مضيفاً «ربنا يبارك فيك، يا ريس».
أما والدة الطفلة مريم، فقالت وهي تبكي «نشكر الرئيس السيسي، على الاستجابة، التي جاءت بعد معاناة طويلة في محاولة علاج طفلتنا التي تعرضت للعديد من وقائع التنمر»، مضيفة أن مريم هي الوحيدة بين إخوتها التي تعاني من هذا المرض النادر.
السيسي يستجيب لاستغاثة من طفلة مصابة بمرض نادر
عبد الله أبو ضيف (القاهرة)