السيسي يستجيب لاستغاثة من طفلة مصابة بمرض نادر

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

استجاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستغاثة إنسانية من طفلة تعاني من مرض نادر يتطلب علاجه تكاليف مادية تعجز عنها أسرتها.

وتعاني الطفلة مريم، التي يبلغ عمرها 6 سنوات، من عدم نمو الشعر. وتتعرض، بسبب ذلك، للتنمر من أصدقائها وأطفال الجيران.

وقال أحمد كيلاني، والد الطفلة إن شعرها لم ينم منذ ولادتها، ما دفع أسرتها إلى عرضها على الأطباء، لكن ثمن العلاج كان فوق إمكانيات الأسرة.

وتابع أن أكثر المواقف التي أثرت فيه هو تنمر الأطفال عليها أثناء اللعب معهم، وكانوا ينادوها ب «يا قرعة»، مضيفا «أرجو مساعدة ابنتي والوقوف معنا».

وبعد أن استجاب الرئيس السيسي لطلب الاستغاثة، قال كيلاني «نشكر الرئيس السيسي على الاستجابة لعلاج طفلتي»، مضيفاً «ربنا يبارك فيك، يا ريس».

أما والدة الطفلة مريم، فقالت وهي تبكي «نشكر الرئيس السيسي، على الاستجابة، التي جاءت بعد معاناة طويلة في محاولة علاج طفلتنا التي تعرضت للعديد من وقائع التنمر»، مضيفة أن مريم هي الوحيدة بين إخوتها التي تعاني من هذا المرض النادر.