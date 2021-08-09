دورة ألعاب في «كلايم أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

دعا كلايم أبوظبي، مرفق الترفيه الرياضي والمغامرات الداخلية الأبرز في دولة الإمارات، عشاق ومحبي التسلق للمشاركة في «دورة ألعاب كلايم» التي يستضيفها خلال الفترة من 10 حتى 24 أغسطس، لفرصة الفوز بجوائز مميزة.

ويمكن لجميع الضيوف من المبتدئين أو المحترفين المشاركة في دورة الألعاب التي ستشهد منافسات تسلق لمختلف الفئات والمستويات، حيث يمكن المشاركة في «فئة المبتدئين» المصممة خصيصاً للمتسلقين الذين لا يتمتعون بخبرةٍ طويلةٍ في التسلّق، أو الذين يرغبون بالتجربة للمرة الأولى. وتهدف هذه الفئة إلى تشجيع المشاركين على تحدي أنفسهم والتنافس للوصول إلى قمة جدار تسلّق المبتدئين خلال أقصر مدةٍ زمنيةٍ ممكنة، باستخدام أجهزة البيلاي.

كما يمكن للمتسلقين المتمرسين المشاركة في أي من فئات المنافسات التالية: «فئة الهواة» المخصصة للمتسلقين من المستوى الثاني، و«فئة المحترفين» المخصصة للمتسلقين من المستويين الثالث والرابع.

وتشمل منافسات «فئة الهواة» تحديين مختلفين، الأول على جدار البولدرنغ، والثاني للتسلق السريع، لتتيح للمشاركين الفرصة لإطلاق العنان لقدراتهم ومهاراتهم لتسلق جدار البولدرنغ، وتسجيل أسرع وقت تسلق إلى قمة جدار المستوى المتوسط، والذي يبلغ ارتفاعه 10 أمتار باستخدام جهاز البيلاي. من ناحية أخرى، تمثل «فئة المحترفين» المستوى التالي الذي تحتدم خلاله المنافسة بشكل كبير، حيث يتعين على المتسلقين في هذه الفئة المشاركة في ثلاثة تحديات، «جدار البولدرنغ»، و«التسلق السريع» بواسطة جهاز البيلاي، وتحدي التسلق المحترف بأسلوب (توب روب) على الجدار المتقدم الذي يبلغ ارتفاعه 22 متراً، في أقوى اختبار للمهارات والقدرات للوصول إلى القمة.