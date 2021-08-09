حماقي: «يا فاتني» باكورة إنتاجي

القاهرة (الاتحاد)

كشف محمد حماقي لـ «الاتحاد»، عن تفاصيل ألبومه الغنائي الجديد، والذي يحمل اسم «يا فاتني»، ويعود خلاله بهذا الألبوم بعد غياب 3 سنوات، منذ طرح آخر البوماته الغنائية بعنوان «كل يوم من ده»، والذي تضمن 20 أغنية، ويعد الألبوم التاسع بمشواره الغنائي.

وصرح حماقي أن ألبومه الجديد سيطرح إلكترونياً فقط للمرة الأولي بمشواره الفني عبر المنصات الرقمية، ولن يتم طرحه في المتاجر الموسيقية عبر الأسطوانات المدمجة مثلما حدث في ألبوماته السابقة، مضيفاً أن سيطرح أغاني الألبوم بشكل فرادي بواقع أغنية كل أسبوعين، ويعد الألبوم باكورة إنتاجه الشخصي، بعدما دشن شركته الإنتاجية التي ستتولى إنتاج كافة أعماله الفنية المقبلة. ويضم الألبوم 12 أغنية متنوعة الأنماط الموسيقية التي تجمع ما بين المقسوم والكلاسيكي والدرامي، تعاون خلالها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين أبرزهم أمير طعيمة، وأيمن بهجت قمر، وعزيز الشافعي، ومن الأغنيات التي أعلن عنها أغنية «يا نسيم»، من أشعار وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، وأغنية «عايزك تسمعني»، من أشعار أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «يا فاتني»، التي تحمل اسم الألبوم وهي من أشعار وألحان عزيز الشافعي.