ريم مصطفى فتاة استعراضية فـ «الثمانية»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

أكدت الممثلة ريم مصطفى أنها تجسد شخصية راقصة استعراضية في أحداث مسلسل «الثمانية»، وتجمعها علاقة عاطفية مع الفنان خالد الصاوي، ومع تصاعد الأحداث الدرامية ينتهي مصيرها بمقتلها على يده، والمسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات القصيرة ذات الـ 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية التشويقية، ويشارك في بطولته آسر ياسين، وسارة عبد الرحمن، ومن المقرر عرضه في أكتوبر المقبل، على إحدى المنصات الرقمية.

ومن جانب آخر انتهت ريم من تصوير مشاهدها في أحداث الفيلم السينمائي «أهل الكهف»، وتجسد شخصية ملكة وهي تمثل الجانب السيئ وتضمر الشر لمن حولها وتدخل في عدة صراعات دموية مع أبطال العمل، وتدور أحداث الفيلم في إطار الفاتنازيا التي تجمع بين التشويق والإثارة، صراع الإنسان مع الزمن، الذي يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، في الحقبة الزمنية من 250 ميلادياً وما بعدها بـ 309 سنوات.. العمل مأخوذ من رواية الأديب توفيق الحكيم والتي تحمل اسم الفيلم نفسه، وسيناريو والحوار لأيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وغادة عادل.