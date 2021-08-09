ألبكة يفجر حملة ضد جونسون

لندن (رويترز)

أثار مصير حيوان ألبكة يبلغ من العمر ثماني سنوات واسمه جيرونيمو انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بعد أن أمرت حكومته بقتل الحيوان بسبب فحوص أكدت إصابته بمرض السل البقري.

وأدت أوامر قتل الألبكة، وهو حيوان ثديي من فصيلة الجمال، إلى مناشدات أطلقتها صاحبته هيلين ماكدونالد لجونسون وزوجته كاري لإبداء الرحمة، مما دفع بعض المشاهير إلى مطالبة جونسون بتحاشي ما وصفوها بكارثة تضر بالصورة العامة. وكان من المقرر خروج مسيرة أمس يشارك فيها مدافعون عن جيرونيمو أمام مقر جونسون في داونينج ستريت. ووقع أكثر من 97 ألف شخص التماساً يدعو لإنقاذ الحيوان.