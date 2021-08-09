لحمـاية المنـاخ.. ناشطة عالمية لا تشترِ ملابس جديدة

كوبنهاجن (د ب أ)

تستغل ناشطة المناخ جريتا تونبرج ظهورها على غلاف العدد الأول من مجلة فوج اسكندنافيا لانتقاد الموضة السريعة. وكتبت عبر تويتر وانستجرام أن «صناعة الأزياء هي مساهم كبير في حالة الطوارئ المناخية والبيئية، بالإضافة إلى تأثيرها على عدد لا يحصى من العمال والمجتمعات التي يتم استغلالها في جميع أنحاء العالم حتى يستمتع البعض بالأزياء السريعة التي يتعامل الكثيرون معها كمنتجات استهلاكية». وقالت تونبرج في مقابلة مع مجلة فوج إنها لم تقم بشراء ملابس جديدة منذ سنوات. وأضافت: «آخر مرة اشتريت فيها شيئاً جديداً كانت قبل ثلاث سنوات، وكانت مستعملة. أنا فقط أستعير أشياء من أشخاص أعرفهم».