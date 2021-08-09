أصالة ورامي صبري يحتفلان في جدة.. 19 أغسطس

مراد اليوسف (دبي)

تتوجه الفنانة السورية أصالة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لإحياء حفلها الغنائي المقبل ضمن حفلات صيف جدة، وذلك 19 أغسطس الجاري على مسرح جدة سوبردوم، ويشاركها في الليلة نفسها الفنان المصري رامي صبري.

ويأتي حفل أصالة وفقاً لما أعلنته الهيئة العامة للترفيه في السعوية على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن مجموعة من الحفلات الغنائية التي ستقام في مدينة جدة، حيث سيضم الجدول خلال هذا الشهر العديد من الحفلات الجماهيرية.

وكان آخر إصدارات أصالة من الأغنيات «بنحبك» والتي أطلقتها تحية لمصر وشعبها، من كلمات الشاعر عبدالله حسن، وألحان أحمد سعد، وهي أغنية من إنتاجها الخاص، وقد عرضتها عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.