"أجهزة عصبية" جديدة مستوحاة من "الدماغ البشري".. تعرف عليها

ابتكر باحثو المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا جهازا عصبيا مستوحى من الدماغ قابل للتطوير بدرجة كبيرة من خلال الدمج المشترك بين الخلايا العصبية والمشابك في الترانزستور.



واستخدام الباحثون في ابتكارهم تقنية أشباه الموصلات المعدنية (CMOS) التكميلية للسيليكون، الأمر الذي من شأنه تقليل تكلفة الأجهزة العصبية، وتبسيط إجراءات تصنيعها في المستقبل.

وبحسب الدراسة المنشورة مؤخرا في دورية "ساينس أدفانس"، أنتج فريق البحث بقيادة يانغ كيو تشوي وسونغ يول تشوي خلايا عصبية، ومشابك عصبية تعتمد على ترانزستور واحد لأجهزة عصبية قابلة للتطوير بدرجة عالية، وأظهرت القدرة على التعرف على النص وصور الوجه بحسب سكاي نيوز العربية.

وجذبت الأجهزة العصبية قدرا كبيرا من الاهتمام بسبب وظائف الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، لكنها تستهلك طاقة منخفضة للغاية أقل من 20 واط عن طريق محاكاة الدماغ البشري، ولجعل الأجهزة العصبية تعمل، فمن الضروري وجود خلية عصبية تولد ارتفاعًا عند دمج إشارة معينة، ومشبكًا يمرّر الإشارة بين خليتين عصبيتين، تمامًا مثلما يعمل الدماغ البيولوجي.