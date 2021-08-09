قصة «الأسرة الكريمة» التى تصدرت تريند تويتر

أحمد عاطف (القاهرة)



تصدر هاشتاج «الأسرة الكريمة» تريند موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة «تويتر»، ورغم بحث الكثيرين عن هذه الأسرة إلا أنهم وجدوا شيئاً آخر.



واتضح أن تكرار الكلمتين فى المباركات الخاصة بقدوم العام الهجري الجديد 1443 بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي والردود عليها جعلها الأكثر تداول فى مصر والعالم العربي.



يذكر أن أول من جعل بداية التقويم الهجري هو شهر المحرم من سنة الهجرة هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه، أما الهجرة النبوية فكانت فى شهر ربيع الأول على المشهور، واختار شهر محرم لأنه بعد قدوم الحجاج من الحج.



وقد أظهرت الهجرة النبوية أظهرت المعنى الحقيقي للأخوة في الإسلام، في سلوك الأنصار وتكافلهم للمهاجرين بالسُكنى والمال بعدما تركوا أموالهم وأرضهم.