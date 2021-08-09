شاب يطعن صديقه بسبب «البلايستيشن»

أحمد عاطف (القاهرة)

تسببت ألعاب الفيديو في طعن أحد الطلاب بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث شهدت إحدى محلات البلايستيشن مشاجرة بين اثنين من الأصدقاء انتهت بجروح خطيرة.

وتطور مزاح بين الصديقين في محل الألعاب إلى مشادة كلامية ثم إلى تشابك بالأيدي، لينتهي باستخدام أحدهما زجاجة مشروبات غازية في التعدي على الآخر بعد.

وبعد وقوع الاعتداء فر المتهم هاربًا وترك الضحية غارقًا في دمائه لينقله الأهالي إلى المستشفى بسرعة لإنقاذه.

وبعد انتقال قوات الشرطة المصرية إلى مقر الحادث وتولي التحقيقات تبين أن الشاب اعتدى بالضرب على الطالب خلال لعبهما البلايستيشن سويًا مما أدى إلى إصابة الأخير بجروح قطعية في اليد وجرح نافذ في الصدر، حسب ما جاء في تقرير الطب الشرعي.

وبسؤال أهل المنطقة عن المتهم والتحري عن الأماكن التي من الممكن أن يتواجد فيها تم ضبطه في أحد المنازل التي حاول الاختباء بها، وبمواجهته بالجريمة اعترف بارتكاب الواقعة وينتظر الآن توقيع العقوبة عليه بعد إتمام الإجراءات القانونية وانتهاء التحقيقات.