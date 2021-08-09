أول لوحة إعلانات في الفضاء!



أحمد عاطف (القاهرة)

نجحت شركة كندية ناشئة في التعاون مع سبيس إكس المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك من أجل إطلاق أقمار صناعية متخصصة في عرض الإعلانات في الفضاء وهي الأولى من نوعها.

وسيحمل القمر الصناعي CubeSat على إحدى جانبيه شاشة مخصصة لعرض الإعلانات في الفضاء ليشاهدها أهل كوكب الأرض، من خلال تقنية البث المباشر عبر القنوات الرسمية للشركة الكندية، على موقعي يوتيوب وموقع Twitch.

وقال مدير شركة GEC الكندية: إن القمر الصناعي المتخصص في الإعلانات سينطلق قريبًا على متن الصاروخ سبايس إكس Falcon 9 ومن المتوقع أن يحدث الأمر في العام القادم 2022، لكن لم تحدد الشركة في أي شهر تحديدًا حتى الآن.

ولم تكن الشراكة بين الشركة الكندية الناشئة وسبايس إكس سهلة، خاصة أن GEC ليس لها نفس وضع عملاقة الفضاء، وفي عام 2018 عرض رئيس الشركة الكندية الأمر على سبايس إكس، إلا أنه لم يتلق أي رد، ولم تأخذ سبايس إكس الأمر على محمل الجد.

ووضع رئيس الشركة مخططًا للوصول إلى صانعي القرار في سبيس إكس من خلال الانضمام إلى مدرسة Ad Astra، المخصصة لأبناء العاملين في سبايس إكس ليحصل على فرصة جيدة لعرض فكرته الواعدة في مجال الفضاء.

ووضعت الشركة نظامًا محددًا لرفع الإعلانات على قمرها الصناعي الجديد، وعلى الراغبين في عرض إعلاناتهم أن يحصلوا على 5 أنواع من العملات المشفرة لتحديد طريقة عرض الإعلان على الشاشة الفضائية.