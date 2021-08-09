ورود وهدايا فرعونية.. كيف استقبلت مصر أولى الرحلات الروسية إلى الغردقة؟

شعبان بلال (القاهرة)

بعد غياب 6 سنوات، استقبلت مصر، اليوم الاثنين، أولى الرحلات السياحية الروسية القادمة إلى مدينة الغردقة، وذلك بحضور مسؤولي وزارة السياحة والآثار ومكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالغردقة. ورحب مسؤولو وزارة السياحة والآثار المصرية بالسائحين وتم تقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية المصرية باللغة الروسية لهم، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية وضوابط السلامة الصحية. وقالت وزارة السياحة والآثار المصرية: إن الفوج السياحي الروسي أعرب عن سعادته بعودته مرة أخرى إلى المنتجعات السياحية المصرية بالبحر الأحمر لشغفه بها، حيث يستمتع خلال زيارتها بشواطئها المشمسة ومناظرها الطبيعية الخلابة وجوها الدافئ والأنشطة البحرية المختلفة التي يعشقونها. وأضافت أن الفوج الروسي سيقوم خلال زيارته لمصر بجولات سياحية وثقافية وترفيهية، بالإضافة إلى زيارة مدينتي القاهرة والأقصر لزيارة المعالم السياحية والأثرية بهما للتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مما يجعل تجربتهم بمصر تجربة لا تُنسى في ظل شغف السائح الروسي بالمقاصد السياحية المصرية. وأكدت أن السوق الروسي يعد من أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مؤكدة على جاهزية واستعداد المنتجعات السياحية المصرية لاستقبال السائحين من كافة دول العالم.

