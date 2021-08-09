قلة نوم الأمهات تعجل الشيخوخة

اهتمت البحوث الطبية المختلفة اهتماماً كبيراً بالأمهات الحديثات، نظراً لأنهن يواجهن الكثير من الضغوط

والقلق بعد استقبال المولود الجديد. وأثبتت بعض تلك البحوث أن نسبة كبيرة منهن تعاني من نوبات اكتئاب، أصبح معروفاً باكتئاب ما بعد الحمل.

وتجمع البحوث الطبية على أن شعور الامهات الحديثات بالقلق والتوتر والإرهاق والحزن والخوف هو أمر طبيعي، في ضوء ما يحدث لهن من تغيرات هرمونية وجسدية، وشعورهن بأن هناك مسؤولية جديدة ملقاة على عاتقهن

تجاه العضو الذي انضم للأسرة حديثاً.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن قلة نوم الأمهات الحديثات خلال أول ستة أشهر بعد وضعهن أول مولود لهن يمكن أن تضيف سبعة أعوام لعمرهن البيولوجي.

وأشارت الدراسة إلى أن العلماء ذكروا أن مشكلة قلة النوم قد تجعل الأمهات الحديثات أيضاً أكثر عرضة للإصابة بالسرطان وأمراض القلب.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية أن الدراسة شملت 33 أماً خلال حملهن وأول عام لهن بعد ولادة طفلهن الأول، حيث تم تحليل الحمض النووي لتحديد عمرهن " البيولوجي" الذي يختلف عن العمر الزمني.

وأوضحت الدراسة إلى أنه بعد عام من ولادة الطفل الأول، ارتفع العمر البيولوجي للأمهات اللاتي حظين بساعات نوم أقل من سبع ساعات خلال ستة أشهر من ولادة طفلهن الأول بواقع ثلاثة إلى سبعة أعوام، مقارنة باللاتي

حظين بسبع ساعات نوم أو أكثر.

كما خلصت الدراسة إلى أن الأمهات اللاتي حظين بساعات نوم أقل من سبع ساعات كانت لديهن أجزاء أقل من القسيم طرفي وهي أجزاء من الحمض النووي في خلايا الدم البيضاء.





