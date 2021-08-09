حادث مأساوي.. مصري يموت حزناً بعد وفاة نجليه

شعبان بلال (القاهرة)



في حادث مأساوي هز الشارع المصري، توفي أب بأزمة قلبية، اليوم الاثنين، عقب سماعه نبأ مصرع نجليه في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي في محافظة أسيوط (جنوب مصر).



وذكرت السلطات المصرية أن مستشفى القوصية المركزي استقبل شخصاً عمره 65 عاماً، موجه ثانوي بالمعاش، جثة هامدة إثر إصابته بأزمة قلبية حادة.



وأوضحت التحريات الأولية أن المتوفى أصيب بأزمة قلبية عقب سماع نبأ وفاة نجليه في حادث تصادم سيارتين وتفحمها أمام مدخل عزبة الكسان بمركز منفلوط في محافظة أسيوط.



وأكدت السلطات المصرية أن حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكي واشتعال النيران بهما على طريق أسيوط القاهرة الزراعي، تسبب في وفاة 4 أشخاص، من بينهم نجلا المتوفى الذي لم يتحمل الصدمة وأصيب بأزمة قلبية أدت إلى وفاته.