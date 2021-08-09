شمس البارودي في قائمة الأكثر بحثاً لهذا السبب

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

حلّت الفنانة المصرية المعتزلة شمس البارودي في المراكز الأولى في قائمة الأكثر بحثًا على موقع جوجل، وذلك بعد تردد أنباء عن مشاركتها في غسل وتكفين الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وهو ما نفته أسرة البارودي.

وخرج الفنان حسن يوسف زوج البارودي في تصريحات إعلامية ينفي ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركة زوجته المعتزلة في غسل الفنانة دلال عبد العزيز، مؤكدًا أنهما كانا في منزلهما في ذلك الوقت.

وقال حسن يوسف إنهما شاركا بقلبيهما في الدعاء والصلاة وقراءة القرآن للمتوفاة دون مغادرة المنزل لحضور الغسل أو الجنازة، وهو ما تكرر أيضًا مع الفنانة سهير البابلي التي طالتها شائعات الغسل والتكفين أيضًا.

وكانت البارودي قد نفت مسبقًا في تصريحات صحفية مشاركتها في الغسل نظرًا لحالتها الصحية، وفقدانها القدرة على القيام بالأمر بعد التقدم بالعمر، فأشارت إلى أنها استشارت أحد شيوخ الأزهر الشريف في مسألة مشاركتها في الغسل والذي نصحها بالحفاظ على صحتها.

وهو ما عاد يوسف ليؤكده، فذكر أنها كانت تمرض لمدة شهر كامل بعد مشاركتها في غسل أي شخص، وهو ما حدث لها بالفعل بعد غسل والدتها ووالدته ففضلت الامتناع عن هذا الأمر، ومشاطرة الجميع الأحزان بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن.

وأعرب يوسف عن حزنه الشديد لوفاة دلال عبد العزيز، خاصة أنها فارقت الحياة بعد ثلاثة أشهر فقط من وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، وهو ما أثر نفسيًا على ابنتيهما دنيا وإيمي سمير غانم، داعيًا الله أن يلهمهما الصبر والسلوان ويبارك لهما في أبنائهما في المستقبل.