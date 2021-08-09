على طريقة سبايدر مان.. شاب يتسلق جدران وشرفات المنازل

يرتبط ذكر شخصية سبايدر مان الخيالية بأفلام الحركة والتسلق على الجدران التي تلقى اعجابا وشهرة حول العالم، ونجح شاب دنماركي يحترف لاعبة الباركور في تحويل جزء من هذه الحركات الخيالية إلى حقيقة بما يمتلكه من مهارة بدنية عالية اكتسبها من التدريبات لسنوات طويلة في لعبة الباركور حتى وصل إلى لايقه تمكنه من تسلق الجدران.

وعرضت شبكة روسيا اليوم، لقطات من قيام هذا الشاب باستخدام مهاراته في الباركور ليتسلق أي شيء أمامه بسهولة، حيث يتسلق الأبنية والأسوار دون خوف ويشعرك أنه لا يعترف بجاذبية الأرض، ولقت الفيديوهات التي يشاركها وهو يتسلق على جدران المنازل والشرفات تفاعلا كبيرا من متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي مهارة مشابهة ولكن في الهند، أُطلق على الشاب "ياشارث سينغ" الذي يبلغ من العمر سبع سنوات لقب سبايدر مان بعد أن أظهر قدرته الفائقة لتسلق جدارًا بارتفاع 10 أقدام في الهند.

وأظهرت لقطات الطفل الذي يعيش في مدينة كانبور بولاية أوتار براديش، يستخدم ذراعيه وساقيه لتسلق الجدار العالي في منزل عائلته دون عناء دون مساعدة أو حتى حزام أمان، وفقا لما نشره موقع "ديلى ميل".

ويقف "ياشارث" فى مقطع فيديو في زاوية غرفة ويضع يديه وقدميه الحافيتين على الحائطين ويسحب جسده إلى السقف ويصل إلى قمة الجدار الذي يبلغ ارتفاعه 10 أقدام.

وقال الطفل: "لقد شاهدت ذات مرة في فيلم Spider-Man وأردت حقًا أن أكون قادرًا على تسلق الجدران مثله تمامًا بدأت المحاولة ولكن في المرة الأولى ، سقطت على الأرض وظللت أتدرب، وفي النهاية تمكنت من التسلق في أحد الأيام".