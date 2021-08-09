هدايا السيسي إلى فريال بعد الذهبية

شعبان بلال (القاهرة)

منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة هدايا إلى فريال أشرف بعد فوزها بالميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020. وأعلن السيسي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى المصرية، أنه سيتم إطلاق أسماء فريال أشرف وزملائها على بعض المحاور والكباري، وأنه سيتم تقديم كل الدعم للأبطال الرياضيين لرفع اسم مصر. كما أهدى السيسي أسرة البطلة الأوليمبية فريال أشرف (والدها ووالدتها) رحلة حج، مؤكداً أن فريال صورة مشرفة لكل فتاة في عمرها، وأوصلت صورة أن هناك قدرة لوقوف المصريين على أعلى مستوى في تنظيم رياضي عالمي. ووجه السيسي حديثه إلى البطلة فريال، قائلاً:«شرفتينا ورفعتي راسنا كلنا، تحيا مصر بيكم»، مضيفاً أن مصر ستولي اهتماماً بهذه الرياضة وغيرها من الألعاب، وذلك تقديراً للإنجاز المصري الأوليمبي بتحقيق 6 ميداليات.