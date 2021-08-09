بيع لعبة سوبر ماريو تعود لعام 1985 بسعر 2 مليون دولار

بيعت لعبة فيديو "سوبر ماريو براذرو" لم يتم فتحها، من إنتاج عام 1985، بأعلى سعر هو 2 مليون دولار، ليحطم الرقم القياسي الذي تم تسيجله قبل أقل من شهر، عندما تم بيع نسخة مختومة من لعبة "سوبر ماريو 64" بمبلغ 1.56 مليون دولار في مزاد.

ووفقًا لموقع "رالي" الذي بيعت منه لعبة "سوبر ماريو براذرز"، فإن اسم المشتري كان مجهولاً، والذي كان اشتراها الموقع بـ140 ألف دولار في شهر أبريل الماضي، ووافق المساهمون على بيعها إلى جامع مقتنيات مجهول، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

ويختلف موقع "رالي" عن المزادات التقليدية التي يتم فيها بيع المقتنيات النادرة، إذ أنه يشتري المقتنيات الأخرى مثل الكتب المصورة ويحولها إلى شركات صغيرة يمكن للناس شراء أسهم فيها على شكل استثمار، إذا قدم شخص ما عرضا لشراء المقتنيات، فإن هؤلاء المستثمرين يصوتون على بيعها.

ولعبة "سوبر ماريو 64" كانت اللعبة الأكثر مبيعا في "نينتندو 64"، كما أنها أول لعبة تتميز بشخصية "ماريو" ثلاثية الأبعاد بحسب اليوم السابع.

وشهد العام الماضي أرقاما قياسية لأغلى لعبة فيديو، ففي يوليو 2020 بيعت نسخة من "سوبر ماريو براذرز" مقابل 114 ألف دولار في مزاد، وفي نوفمبر حطمت نسخة من "سوبر ماريو براذرز 3" هذا الرقم القياسي، وبيعت بمبلغ 156 ألف دولار في المزاد، بعد ذلك تم تحطيم هذا الرقم القياسي في أبريل 2021 عندما بيعت نسخة من "سوبر ماريو براذرز" مقابل 660 ألف دولار في المزاد، تلتها في يوليو من العام الحالي نسخة من لعبة "The Legend of Zelda" التي بيعت بمبلغ 870 ألف دولار.