رائدة فضاء في المحطة الدولية تتعرض لهجوم العناكب

أثارت رائدة الفضاء ميجان ماك آرثر التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" الكثير من التساؤلات وردود الأفعال بعد منشور نشرته على تويتر تتحدث فيه عن مشكلة حقيقية تواجهها في محطة الفضاء الدولية بسبب العناكب.



وعلى الرغم من أن رواد الفضاء شاركوا في السابق مشاهد غير متوقعة من محطة الفضاء الدولية، مثل صور الديدان المفلطحة، لكن مشهد العناكب التي تطفو حول محطة الفضاء الدولية، لم يكن مجرد مشهد طبيعي، بل مشكلة عانت منها رائدة الفضاء.



ووفقا لسبوتنيك، شاركت رائدة الفضاء وعضو طاقم محطة الفضاء الدولية الحالية، ميجان ماك آرثر، منشورا على صفحتها في "تويتر" أثار من خلاله الكثير من التساؤلات وردود الأفعال الأمر الذي جعل "ناسا" تعلق على حالتها.

ونوهت رائدة الفضاء في منشورها إلى وجود مشكلة حقيقية تعاني منها بسبب خوفها من العناكب، حيث تتخيل القطع الصغيرة الطائرة والغبار داخل محطة الفضاء الدولية على أنها عناكب، وتخاف منها.



وغردت ماك آرثر، "هل من الغريب أنه بعد 100 يوم في المحطة الفضائية، عندما أرى قطعة صغيرة من الوبر أو طعام يطفو، يتفاعل جسدي بخوف على أنه عنكبوت، قبل أن يتمكن عقلي خلال جزء من الثانية من التعود، وأقول لنفسي: استرخ، أنت في الفضاء ، تذكري لا يوجد عناكب".

وتفاعل حساب "تويتر" الخاص ببحوث محطة الفضاء الدولية التابع لوكالة "ناسا"، مع المنشور وأكد وجود العناكب سابقا في المحطة بحسب اليوم السابع.



وقالت "ناسا": "لا توجد عناكب معك الآن، لكن نذكرك، كان هناك عناكب في محطة بهدف البحث"، بحسب موقع "cnet".