لقشور الليمون استخدامات غير متوقعة .. تعرف عليها

يمكن لليمون أن يفعل أكثر مما كنت تعتقدين من تنظيف بقع المطبخ إلى إزالة القشرة وتبييض الأظافر، يمكن أن يجعل الليمون حياتك أسهل كثيرًا إليك حيل لاستخدام الليمون بشكل فعال يقدمها موقع برايت سايد

1-إزالة الرائحة الكريهة من الثلاجة

اقطع الليمون إلى أنصاف واحتفظ به في الثلاجة للتخلص من الروائح الكريهة بدلاً من ذلك ، يمكنك وضع كرة قطنية في عصير الليمون ووضعها في الثلاجة.

قم بإزالة أي أشياء تنبعث منها رائحة قوية.

2-البقع الصعبة

استخدمي الليمون ضد بقع النسيج القاسية فقط ضعي عصير الليمون على البقع على الأقمشة الخفيفة وأضيفي القليل من الملح إليها واتركه لبضع ساعات قبل غسله بالصابون أو المنظفات.

ستندهش من مدى فعالية تلاشي البقع العنيدة من الكاتشب والقهوة والكاري.

3-تحول الفاكهة الغنية بالحديد إلى اللون البني

إذا تعرضت للإزعاج بسبب تحول شرائح الفاكهة الغنية بالحديد مثل التفاح المقطعة إلى اللون البني ، فقط ضعي بضع قطرات من الليمون في الماء وانقعي قطع التفاح في المحلول وسيبقى التفاح طازجًا ويحتفظ بلونه لفترة طويلة.

4- تخلص من القشرة بشكل طبيعي

يمكن أن يساعدك الليمون في التخلص من قشرة الرأس المحرجة بسهولة. ضع عصير الليمون على فروة رأسك واتركه لمدة 10 دقائق قبل غسله بشامبو مضاد للقشرة.

يحتوي عصير الليمون على حامض الستريك الذي يساعد في محاربة القشرة من جذور البصيلات ، كما أن له خصائص مضادة للميكروبات تعمل كالسحر ضد الفطريات المسببة للقشرة.