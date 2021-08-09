ألعاب أولمبية على طريقة رواد الفضاء!

عبد الله أبوضيف (القاهرة)

نفّذ مجموعة من رواد الفضاء ما يشبه ألعاباً أولمبية في مركبتهم الفضائية بشكل طريف، بالتزامن مع الحفل الختامي لأولمبياد طوكيو 2020، حيث نشر رواد في محطة الفضاء الدولية مجموعة من مقاطع الفيديو التي تبين قيامهم بهذه الألعاب في الفضاء. وظهر رواد الفضاء في سلسلة الفيديوهات التي نشرها زميلهم الفرنسي توماس بيسكيه وهم يقومون ببعض الحركات الروتينية التي تؤهلهم للتسجيل في الألعاب الأولمبية في دورتها القادمة، ولمزيد من إضافة المرح علقوا أعلام الدول التي يمثلونها وهم يؤدون تلك الحركات الرياضية المتمكنة، مع بعض الموسيقى لمزيد من الحماس والإثارة. ولأن رواد الفضاء يعيشون في محطات تنعدم فيها الجاذبية الأرضية، فإن أي حركة بسيطة ستظهر وكأنها صعبة وتحتاج إلى سنوات من التدريب على كوكب الأرض وفي مجال الجاذبية. ونشر موقع «the verge» المقاطع الطريفة التي تُظهر الرياضات الأولمبية التي مارسها رواد الفضاء في المقاطع، من بينها الجمباز، والتي يحصل بها كل رائد فضاء على نقاط، معتمدين على أسلوب معين في القفز بحيث ألا يلمسون أي شيء خلال أدائهم لحركات الجمباز تلك. وهناك أيضًا لعبة هوكي مجال الفضاء ولكنها تلعب من دون كرة اليد، وقام رواد الفضاء بالتكيف مع الجاذبية في هذه الحالة أيضًا، وغيروا قواعد اللعبة الأصلية لأن ممارستها صعبة في انعدام الجاذبية. ولم تخل تلك الألعاب الأولمبية الفضائية من السباحة الفضائية ولكنها من دون المياه التي تطلبها الرياضة الأرضية التقليدية، فهي سباحة متزامنة في المجال الفضائي، وأخيرًا هناك لعبة التصويب حيث يطلق رواد الفضاء أربطة مطاطية على أهداف مؤقتة.