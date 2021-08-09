بركان "ميرابي" يقذف الرماد لآلاف الأمتار

أعلنت الوكالة الجيولوجية بإندونيسيا اليوم الاثنين أن جبل ميرابي في جزيرة جاوة ثار صباح اليوم، ونفث سحبا ساخنة تتحرك سريعا.

وقالت الوكالة الجيولوجية الوطنية إن خليطا من الحمم الساخنة والرماد والغازات التي تعرف باسم تدفقات الحمم البركانية تحركت لمسافة 2000 متر على المنحدر الجنوبي- الغربي للبركان.

ومازال مستوى التحذير من البركان عند ثاني أعلى مستوى، وهو مستوى التحذير الذي تم إطلاقه منذ أن بدأ البركان في الثوران بصورة متقطعة في نوفمبر الماضي. وكان أخر ثوارن مميت للبركان عام 2010، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 340 شخصا ونزوح 60 ألفا أخرين.

ويشار إلى أن إندونيسيا تقع في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي، وهى المنطقة المعروفة بالنشاط الزلزالي، وبها نحو 128 بركانا نشطا.