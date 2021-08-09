تعرف على وصية دلال عبد العزيز لابنتيها

نعت الفنانة المصرية نشوى مصطفى، في برنامجها "بنت البلد"، الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، مؤكدة أن الوسط الفني المصري فقط أحد أهم الفنانات القديرات برحيلها.

ووفقاً لـ (RT) قالت مصطفى، إن الفنانة دلال عبد العزيز "كانت إنسانة في منتهى التواضع، وقدمت الكثير لمن تعرف أو لا تعرف"، مشيرة إلى أنها "أوصت ابنتيها خلال وجودها على جهاز التنفس بعدم نسيان المرتب الشهري الذي خصصته لبعض الأسر المحتاجة".

وتوجهت مصطفى بالتعازي إلى أسرة الفقيدة، وعلقت قائلة: "فقدان الأب والأم أمر قاس، لكنها سنة الحياة وكلنا سنموت لكن يبقى الأثر، وأثر دلال طيب، الله يرحمها ويغفر لها ويحسن إليها كانت نعم الأخت والصديقة".

يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز توفيت يوم السبت بعد أشهر معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يوماً من وفاته.