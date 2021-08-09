متى يكون التعرق الليلي خطير؟

هل تجد نفسك تتعرق في منتصف الليل حتى مع تشغيل المكيف؟ على الرغم من أنه قد يكون طبيعيًا خلال فصل الصيف، إلا أنه إذا حدث عندما يكون الطقس جيدًا، فقد يكون علامة على شيء خطير، وينصح الخبراء وفقاً لتقرير موقع " express"، بأنك إذا كنت تعاني من التعرق بشكل مفرط في الليل، فعليك مراجعة طبيبك مرة واحدة وإجراء فحص دم، فقد يشير التعرق الليلي الشديد المصحوب بأعراض أخرى مثل الحمى والإرهاق والنزيف وفقدان الوزن إلى مرض مثل اللوكيميا أو سرطان الدم، وفقاً لليوم السابع المصرية.

كيفية التمييز بين التعرق الليلي الطبيعي والتعرق الذي قد يشير إلى شيء أكثر خطورة



اللوكيميا هو مصطلح شامل يستخدم للإشارة إلى سرطان خلايا الدم ككل، يتم تحديد نوع سرطان الدم الذي يصيب الشخص حسب نوع خلايا الدم الخبيثة، ويعتمد النوع أيضًا على ما إذا كان المرض يتطور بسرعة (حاد) أو ببطء (مزمن).

اللوكيميا هو أكثر أنواع السرطانات انتشارًا بين الأفراد فوق سن 55 عامًا، ولكنه أيضًا مرض شائع لدى الأطفال دون سن 15 عامًا.

يمكن أن يكون التعرق المفرط في الليل ناتجًا عن مجموعة متنوعة من العوامل، فقد يكون مؤشرًا مبكرًا لبعض أنواع السرطان، بما في ذلك أنواع مختلفة من سرطان الدم، في بعض الحالات.

قد يكون التعرق الليلي الشديد أثناء النوم في جو بارد أحيانًا مؤشرًا على الإصابة بسرطان الدم، لكن الأعراض الأخرى قد تصاحب التعرق الليلي المرتبط باللوكيميا تشمل ما يلي:

فقدان الوزن المفاجئ

فقدان الشهية

الخمول والكسل

الحمى

عند الأطفال، قد تشمل الأعراض أيضًا:

نزيف أو كدمات

ألم في العظام

تضخم العقد الليمفاوية

شحوب الوجه



إذا كنت لا تعاني من أعراض أخرى لسرطان الدم، فإن التعرق المفرط يمكن أن يكون علامة على مجموعة متنوعة من الأسباب الأخرى، عند النساء الأكبر سنًا، ومع ذلك، يمكن أن يكون التعرق الليلي مرتبطًا بالحمل والقلق وتشوهات الهرمونات أو انخفاض نسبة السكر في الدم.