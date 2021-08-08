وفاة مذيع مناهض للتطعيم إثر إصابته بكورورنا

الاتحاد (مصطفى أوفى)

توفي المذيع الأميركي ديك فاريل، الذي اشتهر بمناهضته للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، بعد إصابته بمرض كوفيد-19 الناجم عن العدوى بالوباء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام أميركية وعالمية.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن المذيع، البالغ من العمر 65 عاما، توفي في المستشفى في 4 أغسطس الجاري من مضاعفات إصابته بالوباء.

وكان فاريل قد حث مستمعيه، مؤخرًا في يوليو الماضي، على عدم تلقي اللقاح المضاد للفيروس. وكان من أشد المنتقدين للبروفيسور أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الصحة في البيت الأبيض، ووصفه بـ "غريب الأطوار الكاذب".

وبحسب ما ورد، فقد غير فاريل رأيه بشأن اللقاح بعد مرضه ونقله إلى المستشفى.

وقالت آمي لي هير، صديقته المقربة على موقع "فيسبوك"، إنه حثها على أخذ التطعيم.

وكتبت "كوفيد أخذ واحداً من أعز أصدقائي! هذا هو السبب في أني أخذت اللقاح". وأضافت "لقد أرسل لي رسالة نصية وقال لي: خذي اللقاح. وأخبرني أن هذا الفيروس ليس مزحة وقال: أتمنى لو تلقيت اللقاح".

كان فاريل كتب على "فيسبوك" في يونيو منشورا وصف فيه الوباء بأنه "احتيال".

وفي الشهر الماضي، قال فاريل متحدثا عن اللقاح "لماذا تأخذ قطعة زجاجية يروج لها الأشخاص الذين كذبوا عليك طوال الوقت بشأن الأقنعة".

وخلافا لهذا الادعاء، تظهر الدراسات الحديثة أن لقاح "بيونتك-فايزر" فعال بنسبة 96٪ ضد دخول المستشفى بعد جرعتين، في حين أن لقاح "أكسفورد-أسترازينيكا" فعال بنسبة 92٪ بعد الجرعتين.

كما أن لقاحات أخرى كثيرة أثبتت فعاليتها في الحد من الإصابة بأنواع خطيرة من وباء كوفيد-19.