هرب من الحر.. فغرق في النهر

أحمد عاطف (القاهرة)

شهدت مصر حادثة مأساوية راح ضحيتها مراهق أراد الهروب من الحر الشديد بالسباحة في مياه نهر النيل.

إلا أن المراهق، البالغ من العمر 15 عامًا، تعرض للغرق وفارق الحياة.

فقد كان يحاول الهرب من حرارة الجو الشديدة. فقفز إلى نهر النيل لعله يجد فيه ملجأ من شدة الحرارة التي تضرب مصر حاليًا في موجة شديدة تجتاح العديد من دول العالم. ولم يتمكن الشاب من الخروج مرة أخرى من مياه النيل، وذلك لعدم إجادته السباحة بشكل جيد.

تعتبر السباحة في مياه نهر النيل هي من أخطر أنواع السباحة بسبب التيارات القوية والتربة الطينية التي تصعبها. بعد انتشار الخبر، تلقت قوات الأمن المصرية بلاغًا بوجود جثة في نهر النيل، وتوجهت إلى مكان الحادث حيث انتشلت الجثة.

إثر التحقيقات مع سكان المنطقة المجاورة، تبين أن الشاب نزل إلى المياه للاستحمام فيها بسبب الموجة الحارة.

ونفى عم الضحية وجود أي شبهة جنائية في وفاة نجل أخيه، مؤكدًا أن ما حدث هو ما جاء في تقرير الطب الشرعي وأن الغرق هو السبب في وفاة المراهق.