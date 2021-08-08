معمرة تبلغ 123 عاماً تتلقى جرعة من لقاح كورونا

قالت تقارير محلية في تونس، الأحد، إن معمرة تبلغ 123 عاماً تلقت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لمرض كوفيدـ 19 خلال اليوم المفتوح للتطعيم الذي خصصته السلطات.

وذكرت إذاعتان محليتان على الأقل، أن المعمرة، التي يطلق عليها "أم هاني"، تلقت جرعة أولى من اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" في مركز للتطعيم بمدينة السبيخة التابعة لولاية القيروان (وسط تونس).

ولم ترد معلومات أكثر عن المرأة المسنة التي تأتي في مقدمة الأكبر سناً من بين أكثر من نصف مليون تونسي تلقوا اللقاح الأحد.

ويتعين على "أم هاني" انتظار ثلاثة أسابيع لتلقي الجرعة الثانية من اللقاح والمقررة يوم 29 من الشهر الجاري.

وخصصت السلطات التونسية يوماً مفتوحاً لتطعيم من سنهم يفوق 40 عاماً في مسعى لتحصين أكبر عدد ممكن من السكان ضد الفيروس بحلول منتصف أكتوبر المقبل.