البرج الشمالي.. متحف مغربي يؤرخ لتاريخ السلاح

محمد نجيم (الرباط)

على مشارف مدينة فاس العريقة، يوجد واحد من أهم متاحف الأسلحة في الوطن العربي، إنه متحف «دار السلاح»، الذي يحتضنه البرج الشمالي، الذي شُيد سنة 1582، لأغراض عسكرية دفاعية، وفي فترة الاستعمار الفرنسي وتم استخدامه كسجنٍ مدني، قبل أن يتم تحويله سنة 1963 إلى متحف للأسلحة، ليصبح من أهم المعالم السياحية في مدينة فاس.

سيوف ورماح

يتكون البرج الشمالي من 14 قاعة كبيرة و18 حجرة صغيرة،، يمكن للزائر أن يشاهد فيها مجموعات كبيرة للأسلحة التي يبلغ عددها نحو 5000 قطعة، تتنوع بين أسلحة حجرية مختلفة، وسيوف ورماح ودروع حديدية، وبنادق فرنسية وبرتغالية، ومدافع كبيرة، ودرع يسمى «الدراكة» الذي يعتبر من أبرز المعروضات في المتحف، وهو درع جلدي سميك برسومات بسيطة، ويعود تاريخ هذا الدرع إلى العصر البرونزي.

كما يتيح المتحف لزائره رؤية بعض القطع الحربية الثقيلة التي تستعمل في الحروب الكبرى، أهمها المدفع المغربي السعدي الضخم المسمى «الميمونة»، والمدفع السويدي المُهدى من طرف ملك السويد «غوسطاف الثاني»، والمدفع المغربي «نفط»، الذي يعود تاريخه إلى سنة 1571، وهو مدفع برونزي يزن 12 طناً، تم العثور عليه بالقرب من مدينة العرائش في شمال المغرب، والذي استعمل، حسب بعض المؤرخين، في معركة وادي المخازن سنة 1578.

من معروضات المتحف

ترميم

وقد جرى ترميم هذا البرج لأول مرة في سنة 1963 ليكون أحد أهم المتاحف الخاصة بالأسلحة في المغرب وشمال إفريقيا، وكانت تحفه كلها محفوظة في متحف البطحاء.

وبرأي الباحث طيب عيساوي، فإن معظم التحف المعروضة في المتحف هي من صنع مصنع السلاح المغربي الذي تأسس منذ عقود في مدينة فاس الذي يعرف باسم «الماكينة»، وبعض القطع التي أهديت للمتحف من طرف الملك الحسن الثاني متمثلة في أسلحة قديمة كانت في ملكية الحرس الملكي، فضلاً عن مجموعة من الهدايا التي قدمت للمتحف من بعض السفارات الأجنبية، من بينها قطعة نادرة أهداها أحد حكام جاكرتا، وهي عبارة عن سيف يسمى «كريس»، كما تقوم إدارة المتحف باقتناء بعض التحف الثمينة من أسلحة وسيوف وغيرها من مالكين مغاربة استغنوا عنها.