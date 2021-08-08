مصطفى خاطر يدخل عالم الجريمة بسبب فنه

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشف الفنان المصري مصطفى خاطر عن ملامح شخصيته الدرامية في أحداث فيلم «مريع برمودا»، ويجسد شخصية «إبراهيم»، الفنان التشكيلي يسوقه فنه إلي العديد من الصعوبات والمغامرات تدخله في عالم الجريمة، الفيلم تدور أحداثه في إطار الدراما الكوميدية التشويقية حول ظاهرة نفسية تصيب أبطال العمل من خلال العديد من المفارقات عن ظاهرة مثلث برمودا الشهير، الذي يعد من أشد الأماكن خطراً بكوكب الأرض، الفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج طارق رفعت، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وشيرين رضا.

ومن جانب آخر انتهى خاطر من تصوير مشاهده في فيلم «تماسيح النيل»، حيث يجسد شخصية أحد أفراد التشكيل العصابي الذي يسعى إلى النصب على رجل ثري خلال رحلته البحرية بمدنية أسوان جنوب مصر، ومع تصاعد الأحداث الدرامية تبوء محاولتهم بالفشل، الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشارك في بطولته حمدي المرغني، والتونسية سامية الطرابلسي.

وأعرب خاطر عن سعادته برد الفعل الإيجابي تجاه شخصية «أسعد»، والتي جسدها ضمن أحداث فيلم «العارف»، وهي شخصية تتسم بالغموض الشديد وتسبب في كافة الأحداث السيئة لبطل العمل والذي يجسده دوره أحمد عز، وتدور أحداث الفيلم في التوشيق والإثارة حول حرب العقول، واختراق مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب، وشارك في بطولته أحمد فهمي، وكارمن بصيبص، وحقق إيرادات بلغت 2.8 مليود دولار أميركي، منذ طرحه في الـ 14 من يوليو الماضي.