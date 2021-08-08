ميريهان حسين.. «الستات بتعرف تقتل»

محمد قناوي (القاهرة)

تعود الفنانة المصرية ميرهان حسين للدراما بعد غياب عامين منذ أن قدمت مسلسل «ختم النمر» مع أحمد صلاح حسني، وذلك من خلال المسلسل الجديد «الستات بتعرف تقتل» مع كندة علوش، وتارا عماد، وهو من تأليف محمود عزت، ومن إخراج محمد سلامة.

وقالت ميرهان حسن لـ «الاتحاد»: إن المسلسل مكون من 12 حلقة ويعرض على منصة إلكترونية، وتدور أحداثه حول العلاقة بين الأزواج والمشكلات الأسرية، وهو مقتبس من عمل أجنبي.

وأضافت: أخوض حالياً أول تجربة لي على خشبة المسرح، وهي «شمسية وأربع كراسي» بطولة وإخراج أشرف عبد الباقي، ويشارك في بطولتها «محمد عبدالرحمن، وأوس أوس، ومحمد أنور، وانطلق أول عرض لها يوم مؤخراً في الساحل الشمالي، وهناك عدة أسباب حمستني للمشاركة في هذه التجربة، أولها رغبتي منذ فترة طويلة في خوض تجربة الوقوف على خشبة المسرح كممثلة.