«هالو» يرسل نبض قلبك لأي مكان

سان فرانسيسكو (د ب أ)

أضافت شركة أمازون خاصية جديدة لجهاز متابعة الحالة الصحية الذي يتم ارتداؤه حول المعصم «هالو» تتيح للمستخدم إرسال البيانات التي يسجلها الجهاز بشأن أداء القلب إلى تطبيقات أو أجهزة أخرى.

يذكر أن السوار «هالو» مصمم لكي يتابع كل شيء في جسم المستخدم بدءاً من حركته حتى أنماط نومه ومعدل الدهون في الجسم وتغيرات نبرة الصوت. كما يتابع الجهاز معدل نبضات القلب. وأصبح في مقدور المستخدمين إرسال بيانات نبضات القلب من الجهاز لأجهزة وتطبيقات أخرى بما في ذلك أجهزة اللياقة البدنية. ويتيح الاتصال بين الأجهزة بهذه الطريقة للمستخدم عرض القراءة الفورية لعدد ضربات قلبه على الجهاز المتصل به أثناء أداء التدريبات الرياضية.