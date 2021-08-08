فوائد مذهلة يحصل عليها جسمك عند تناول الخس.. تعرف عليها

فوائد صحية غير متوقعة لتناول شرائح الخس على مائدتك مع وجباتك الثلاث لأن الخس يمتلك العديد من الفوائد الصحية المذهلة.. ونقدم إليك أبرزها وفقا لموقع هيلث لاين.

1-مضاد للالتهابات

يمتلك الخس خصائص مضادة للالتهابات تساعد في السيطرة على الالتهاب.

2- يخفض مستويات الكوليسترول في الدم

قد يكون الخس مفيدًا في خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة التي تؤدي غالبًا إلى أمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الحالات الخطيرة، حيث أن ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار LDL ضار ويمكن أن يسبب نوبات قلبية وسكتة دماغية.

تشير هذه النتائج إلى أن الخس قد يساهم في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3- يحفز على النوم

أحد الاستخدامات التقليدية الرئيسية للخس تأثيراته المهدئة التى تساعد على النوم وضبط معدل ضربات القلب.

4- مضاد للأكسدة

نشرت إحدى الدراسات في مجلة Ancient Science of Life Journal ، أن الخس قد يحتوي على مضادات أكسدة ذات قدرات كبيرة على إزالة الجذور الحرة فتعد مضادات الأكسدة هي مجموعة واسعة من المواد الكيميائية الحيوية الموجودة في الغالب في نظامنا الغذائي. كما أنها ضرورية جدًا لصحة الإنسان والوقاية من الأمراض.

5- عامل مضاد للميكروبات

قد يمتلك الخس خصائص مضادة للميكروبات ، أظهرت الأبحاث أن الخس يحتوى على مواد كيميائية حيوية مضادة للميكروبات.

6.الخس يحارب ارتفاع ضغط الدم

يعاني العديد من الأشخاص حول العالم من ارتفاع ضغط الدم ، مما يجعل قلبك يعمل بجهد أكبر وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السكتة الدماغية.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم قد يساعد في خفض ضغط الدم.

يبدو أن البوتاسيوم ، الموجود بكميات كافية في الخس الأحمر ، يخفض ضغط الدم عن طريق تقليل آثار الصوديوم والمساعدة في توسيع الأوعية الدموية .

قد تساعد زيادة تناول الخس ذي الأوراق الحمراء جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم ، مثل الأفوكادو والفاصوليا ، في الحفاظ على ضغط الدم ضمن نطاق صحي .



7. يعزز فقدان الوزن

على الرغم من عدم وجود دراسات تربط الخس ذو الأوراق الحمراء على وجه التحديد بفقدان الوزن ، فمن المحتمل أن تفيد هذه الخضار منخفضة السعرات الحرارية محيط الخصر لديك إذا تم تناولها كجزء من نظام غذائي صحي.