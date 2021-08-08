لرصد 60 مليون مواطن.. ما قصة أكبر مرصد إحصائي عربي؟

عبد الله أبو ضيف (القاهرة)

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تفاصيل إطلاق المرصد الإحصائي الأول على المستوى العربي، حيث يعمل على إحصاء كافة البيانات الخاصة بالثروة العقارية والسكانية. وقال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اللواء خيرت بركات، إن بيانات جهاز الإحصاء تعتبر هي محور ارتكاز لكافة خطط الدولة، ومن بينها جهود حصر الثروة العقارية التي تعتبر أحد عناصر محاربة الفساد. وأكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الدولة تبذل جهوداً مضنية من أجل إعادة رسم خريطة القرى على مستوى الجمهورية، من خلال مشروع حياة كريمة، مشيراً إلى أن هناك 3600 قرية بدون صرف صحي تسعى جهود الدولة لحلها من خلال مشروع حياة كريمة وهو يمثل إنجازاً لم يحدث في أي دولة على مستوى العالم. وأوضح اللواء خيرت بركات، أن مشروع حياة كريمة يستهدف تغيير واقع 4600 قرية تشمل نحو 60 مليون مواطن، لافتاً إلى أن المرصد الإحصائي الجديد يهدف إلى استكمال جهود إعادة بناء الإنسان المصري، بعرض الواقع من خلال الأرقام والإحصاءات. وأضاف اللواء خيرت بركات، أن مصر دولة شابة، نحو ثلثي سكانها في سن العمل من سن 15-64 سنة، وبالتالي هناك فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب الأسواق الخارجية مثل أوروبا. وأكد اللواء خيرت بركات، أنه من المقرر أن يتم الانتقال إلى مقر جهاز الإحصاء بالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن المرحلة الأولى بالحصول على دورين بأحد مباني العاصمة الإدارية.

