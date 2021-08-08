ولادة 3 توائم في حالة نادرة تتكرر مرة كل 200 مليون ولادة

في حالة نادرة تتكرر مرة واحدة بين حوالي 200 مليون ولادة، أنجبت أميركية ثلاثة توائم متطابقين بمستشفى جامعة بنسلفانيا في ولاية فيلادلفيا الأميركية.

ولم تسع الفرحة الوالدين مارك بودروج وجابريلا موسكويرا، اللذين سارعا بالإعلان عن استقبالهما ثلاث فتيات جميلات ومتشابهات حد التطابق، الأمر الذي لم يتوقعاه على الإطلاق، وأشرف فريق من الأطباء المتخصصين على عملية ولادة الفتيات بعد حمل استمر 34 أسبوعاً و5 أيام، حيث بلغ وزن كل منهن حوالي 2.5 كيلو جرام، وجميعهن بصحة جيدة.

وقال الأب لشبكة abc6 في فيلادلفيا "إنهن من نفس البويضة وتشاركن نفس المشيمة في ثلاثة أكياس منفصلة، وهي حالة نادرة للغاية وربما لا توجد دراسات حولها"، ومن جانبها قالت الأم إنها بحالة صحية جيدة لكن تشعر بالإرهاق، وهي حالة يمكن تفهمها نظراً لثقل حمل التوائم في الأسابيع الأخيرة.

وعادت التوائم أناستازيا وأوليفا وناديا إلى المنزل وسط فرحة طاغية لشقيقتيهن إيزابيلا، البالغة من العمر ثلاثة أعوام، وصوفيا البالغة عامين، واللذين أكدتا استعدادهما لتحمل المسؤولية مع الأم.

وعن كيفية التمييز بينهن قالت جابريلا إنها ترسم باللون الأحمر على أظافر أناستازيا وبالأزرق على أظافر أوليفا بينما يمكن تمييز ناديا بأظافرها الخالية من الطلاء.

ويقول الأب عن استقبال ابنتيه لثلاث شقيقات إنها "رحمة من الله" لكنه يتوقع أن يودع النوم الطويل لفترة قد تمتد لأعوام.

وطلبت مستشفى جامعة بنسلفانيا من العائلة البقاء على اتصال لأسباب بحثية تتعلق بتوثيق الحالة الطبية النادرة.