هذه الفاكهة تحارب أمراضاً غير متوقعة .. تعرف عليها

فوائد صحية غير متوقعة لفاكهة الكيوي ، لصحتك رغم أنها من الفواكه المهملة لدى الكثيرين، وتشمل الفوائد الصحية القوية لفاكهة الكيوي تحسين العناية بالبشرة وصحة القلب والأوعية الدموية، وقد تساعد أيضًا في تقليل مخاطر الأرق وبعض أنواع السرطان والتنكس البقعي ومرض السكري .

وفي هذه السطور نرصد أبرز فوائد فاكهة الكيوي وفقا لموقع organicfacts:

1-يقلل من أعراض الربو

بسبب احتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C في فاكهة الكيوي ، فمن المعروف أنها تقلل من أعراض الربو.

2-يعزز صحة الأمعاء

الكيوي غنى بالعناصر الغذائية القيمة للحفاظ على صحة الجهاز الهضمي فهو مصدر لذيذ للألياف ، مما يعزز الهضم ويحافظ على صحة الأمعاء.

يساعد وجود المعادن الغنية في الكيوي في معادلة الحموضة في المعدة ، وبالتالي تقليل الانزعاج والغثيان الناجمين عن ذلك.

3-يقوي المناعة

يساهم الكيوي بشكل إيجابي في تنظيم الجهاز المناعي و يساعد في مكافحة الالتهابات بسبب تأثيره المضاد للميكروبات والفطريات.

4-تقليل أعراض البرد والإنفلونزا

تساعد فاكهة الكيوي أيضًا في تقليل أعراض البرد والإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي العلوي الأخرى. كما أنه يمارس تأثيرات مضادة للالتهابات ويظهر نشاط السيتوكينات المؤيدة للالتهابات.

5-محاربة مرض السكري

يحتوي الكيوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) مما يجعله مناسبًا لمرضى السكري.

6-يقلل من تخثر الدم

فإن استهلاك فاكهة الكيوي يوميًا يساعد في تقليل تجلط الدم ومحاربة اضطرابات القلب مثل تصلب الشرايين .

7- يحسن صحة القلب

فاكهة الكيوي غنية بالبوليفينول الواقي ، والذي يساعد مع فيتامين ج وفيتامين هـ والبوتاسيوم في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويمكن أن تساعد المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في الكيوي في خفض مستويات ضغط الدم في الجسم. لذلك فهو يساعد أيضًا في التخفيف من مخاطر بعض الحالات التي يسببها ارتفاع ضغط الدم ، بما في ذلك السكتات الدماغية والنوبات القلبية.



8-يعزز الرؤية

الكيوى مصدرًا غنيًا للمواد الكيميائية النباتية لوتين وزياكسانثين ، مناسب للعناية و تحمي هذه المكونات المفيدة إلى جانب فيتامين أ العينين من إعتام عدسة العين ، والتنكس البقعي المرتبط بالعمر ، وغير ذلك من الاضطرابات المدمرة للرؤية