تعرف على أعراض وأسباب فوبيا القطط

يحتفل العالم كل عام في يوم 8 أغسطس بـ اليوم العالمي لـ القطط ، و يعتبر الخوف الشديد من القطط الذي يكون قويًا بما يكفي لإحداث الذعر والقلق عند التواجد حول القطط أو التفكير فيها يعرف باسم فوبيا القطط.



إذا تعرضت للعض أو الخدش من قبل قطة ، فقد تشعر بالتوتر من حولها أو قد تكره القطط ببساطة في كلتا الحالتين ، ربما لن تبذل قصارى جهدك للتفاعل معهم ، ومن المحتمل أنك لن تنفق الكثير في القلق بشأنهم.



إذا كنت مصابًا برهاب الرهاب ، فقد تقضي الكثير من الوقت في القلق بشأن مواجهة القطط والتفكير في طرق لتجنبها، يمكن أن يكون لهذا تأثير كبير على حياتك اليومية خاصة بالنظر إلى شعبية القطط كحيوانات أليفة.



أعراض فوبيا القطط

يتمثل العرض الرئيسي لفوبيا القطط في الخوف الشديد عند رؤية قطة أو سماعها حتى النظر إلى الرسوم المتحركة أو صور القطط يمكن أن يؤدي إلى ظهور الأعراض.



يميل الرهاب إلى التسبب في أعراض جسدية ونفسية عند التفكير أو التلامس مع موضوع الرهاب الذي تعاني منه.

تشمل الأعراض الجسدية عادة ما يلي:

ألم أو ضيق في الصدر

زيادة التعرق أو ضربات القلب

صعوبة في التنفس بشكل طبيعي

الشعور بالإثارة أو الدوخة أو الغثيان

يرتجف ويرتجف

اضطراب المعدة ، خاصة عند التفكير في حدث مستقبلي حيث ستكون قطة حاضرة

قد تشمل الأعراض النفسية ما يلي:

الشعور بالذعر والخوف عند التفكير في القطط

الشعور بالخوف الشديد من المناطق الجديدة التي يمكن أن توجد بها قطط

قضاء الكثير من الوقت في التفكير في الطرق المحتملة التي قد تصادف بها القطط وكيف يمكنك تجنبها

الشعور بقلق وخوف شديدين عند سماع أصوات تموء أو هسهسة أو أصوات مشابهة

يمكن أن تؤثر هذه الأعراض على سلوكياتك الروتينية على سبيل المثال ، يمكنك التوقف عن زيارة صديق لديه قطط أو الانتقال إلى مبنى جديد لا يسمح بالحيوانات الأليف. أو قد تجد نفسك تتجنب زملاء العمل الذين يتحدثون عن قططهم الأليفة.

أسباب فوبيا القطط

السبب الدقيق للفوبيا غير واضح، يمكن أن يؤدي هجوم قطة في سن مبكرة أو مشاهدة شخص آخر يتعرض للهجوم دورًا في ذلك، قد تلعب العوامل الوراثية والبيئية دورًا أيضًا.

غالبًا ما يتطور فوبيا القطط في مرحلة الطفولة، ربما كنت تعاني من رهاب القطط لطالما يمكنك تذكره ، لكنك لا تتذكر حدثًا مثيرًا من طفولتك.

من الممكن أيضًا أن تصاب بالفوبيا دون التعرض لتجربة سلبية تتعلق بما تخافه.